Wetter : Frisch eingetroffen: Eifeler Spätwinter

Unerhört, dieser Winter. Weigert sich doch glatt, vor Ablauf seines offiziellen Verfallsdatums zu verschwinden.

Prüm Wahlsonntag in der Eifel – für viele bedeutete das nicht nur den Gang ins Lokal, sofern sie das nicht bereits per Brief erledigt hatten, sondern auch: warm anziehen. Denn vielerorts war seit Samstagabend wieder Schnee gefallen.