So sieht die Unterstützungsleistung aus: Die Soldaten der Bundeswehr messen bei jeder Person, die das Krankenhaus betreten will, Fieber. So auch beim Geschäftsführer des Maria-Hilf-Krankenhaus Daun, Franz-Josef Jax. Foto: Kreisverwaltung Vulkaneifel Foto: TV/Kreisverwaltung Vulkaneifel