Leihgabe aus Ernzen Warum steht in Waxweiler plötzlich ein Dinosaurier?

Alles ganz normal in Waxweiler. Zumindest auf den ersten Blick. Wer durch die Hauptstraße des Ortes fährt, kommt an bunten Reihenhäusern, einer Apotheke und der Kirche vorbei, deren spitzer Turm aus der Dorfmitte ragt. Genau hier könnte der ein oder anderer Autofahrer kurz auf die Bremse drücken. Denn über das Geländer des erhöhten Kirchplatzes reckt sich ein grüner, langer Hals. In den Eifelwäldern leben ja viele Tiere – aber so ein Koloss ist seit Millionen von Jahren nicht mehr über die Erde gestreift.