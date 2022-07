Brandgefahr : Feuerwehr bittet um erhöhte Aufmerksamkeit: Extrem hohe Brandgefahr in Wald und Flur

Flammen fegen über ein großes Feld in Udelfangen. Dort ist ein Flächenbrand ausgebrochen. Foto: TV/Agentur Siko

Bitburg-Prüm Mit der langen Trockenheit und der angekündigten Hitzewelle steigt in der Eifel die Gefahr von Flächenbränden. Vor allem menschliches Fehlverhalten bringt immer wieder Feuer mit sich.

Treffen die Wettervorhersagen ein, kommen extrem trockene und warme Tage auf die Eifel zu. „Und mit ihnen steigt die Brandgefahr für Flächen und Wälder noch stärker an, als sie eh schon ist“, sagt Jürgen Larisch, Kreisfeuerwehrinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Dabei brennt es jetzt schon gefühlt immer regelmäßiger auf den Feldern und in den Wäldern der Eifel. Erst jüngst mussten Feuerwehrleute in Kersch und in Hosten größere Flächen löschen.

Brandgefahr durch Dürre in der Region groß

Info Verhaltensregeln zur Brandvermeidung Rauchverbot: In Rheinland-Pfalz besteht ganzjährig ein Rauchverbot im Wald. Offenes Feuer: Im Wald und in einem Abstand von weniger als 100 Metern vom Waldrand entfernt darf ohne Ausnahmegenehmigung kein Feuer entzündet werden. Dazu gehört auch grillen – ausser auf ausgewiesenen Plätzen. Müll: Auch wenn die Gefahr laut einer Studie gering ist, haben Glasscherben oder Flaschen nichts in der Natur zu suchen – sie können unter Umständen wie ein Brennglas wirken. Auto: Parken ist nur auf ausgewiesenen Plätzen in Wäldern erlaubt. Waldeinfahrten sind frei zu halten, damit Einsatzwagen der Feuerwehr und anderer Hilfsdienste im Notfall jederzeit passieren können. Feldern muss unbedingt drauf geachtet werden, dass der Katalysator kein trockenes Material entzündet. Auch das befahren von trockenem Untergrund ist gefährlich. Im Notfall: Wählen Sie sofort den Notruf der Feuerwehr unter Telefon 112, wenn Sie einen Brand entdeckt haben und versuchen sie ein entstehendes Feuer selbst zu löschen, sofern für Sie dabei keine Gefahr besteht. Ist das nicht möglich, bringen Sie sich in Sicherheit und vermeiden Sie das Einatmen von Rauch. Auch in der Nähe von Gewässern, wie z.B. unterhalb der Saarhänge am Saarufer besteht immer eine hohe Waldbrandgefahr, in der Regel wird der nötige Abstand von 100 m zum Wald unterschritten, daher ist dort das Grillen und Betreiben von Feuerstellen verboten.

„Leider brennt es nicht nur gefühlt mehr“, sagt Larisch. Jeden der mit dem Thema befasst sei, plagten aktuell große Sorgen. „Wir stecken in einer Dürre, die Hitze soll in den kommenden Tagen steigen und damit auch die Gefahr, dass Felder, Wiesen oder Forst in Brand geraten.“ Besorgniserregend sei vor allem die aktuelle Prognose, dass es bis August nicht regnen werde. „Kommt das wirklich so, haben wir ein Problem“, sagt Larisch. Der Kreisfeuerwehrinspekteur betont, dass die Situation sich schon verändert habe. „Es kam immer mal zu kleineren Flächenbränden, allerdings konnten die bisher in der Regel schnell gelöscht werden, bevor sie sich schnell ausbreiten. Das scheint langsam aber immer schwieriger zu werden“, sagt Larisch.

Prüms Forstamtsleiter Peter Wind teilt die Sorgen Larischs. „Die Lage ist nicht nur subjektiv empfunden angespannter. Gott sei Dank haben wir in den letzten Jahren keine katastrophalen Ereignisse gehabt, wie manch andere Region – zum Beispiel bei dem großen Flächenbrand in Brandenburg. Aber auch ich muss sagen, dass die Dürre und Trockenheit hier ein ganz anderes Thema geworden ist als noch vor 20 Jahren, als ich hier anfing.“

Der Grund für die Trockenheit muss von beiden nicht lange gesucht werden. „Es ist der Klimawandel“, sagen sie im TV-Gespräch unabhängig voneinander. „Das kann nicht wegdiskutiert werden und ist einfach so. Wenn ich mir die vergangenen Jahrzehnte in der eigentlich sehr feuchten Schneifel so anschaue, ist einfach zu bemerken, dass es selbst hier immer längere trockene Phasen gibt.“ Der Grund für Brände sei aber noch offensichtlicher, sagt Wind: „Der Mensch, der Mensch, der Mensch.“

Offensichtlicher Grund für die Flächenbrände: fast zu hundert Prozent menschliches Versagen

Wind wundert sich: „Ich kann ja immer nur für den Forst sprechen, aber wenn es dort brennt, geht es fast zu hundert Prozent auf menschliches Versagen zurück.“ Natürliche Ursachen eines Waldbrandes seien so gut wie ausgeschlossen. „Es wird immer mal wieder das Thema Gewitter bemüht, aber ehrlich gesagt ist mir das in der Region noch nie untergekommen, dass ein Waldbrand von einem Blitz ausgelöst wird.“ Ja, Blitze schlügen in Bäume ein, die würden dadurch auch zerstört, aber dass sich ein Brand dann in der Waldfläche ausbreite sei einfach unwahrscheinlich.

„In erster Linie sind es achtlos weggeworfene Kippen oder sogar kleine Feuer, die von Besuchern im Wald entzündet wurden“, sagt Wind. Dabei müsse ja nicht einmal das bestehende Verbot, in den rheinland-pfälzischen Wäldern zu rauchen, bemüht werden und schon recht nicht das ebenfalls illegale schüren von Feuern (siehe Info). „Beides ist seit vielen Jahren verboten. Wobei doch eigentlich schon der Menschenverstand sagt, dass es Rauchen und Lagerfeuer im Wald bescheuerte Ideen sind.“ Erschreckend sei in diesem Zusammenhang, dass sich in Gesprächen immer wieder zeige, dass geschätzte neun von zehn Waldbesuchern nichts von den Verboten wissen. „Einfach mal den Verstand einsetzen würde da aber sicher helfen“, sagt Wind. In einem Punkt gehen er und Larisch bezüglich möglicher Gefahrenquellen auseinander: Glasscherben.

Brandursachen: Weggeworfene Kippen, Glasflaschen, heiße Katalysatoren von Autos

Während Wind Scherben zu möglichen Brandquellen zählt, verweist Larisch auf eine Düsseldorfer Studie, die Flaschen oder kaputtes Glas auf ihre Entzündungsfähigkeiten untersucht hat. Unter Laborbedingungen hat Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehrverband (DFV) das Potenzial für eine Entzündung untersucht: „Mit dem Ergebnis, dass Sonne und Glasscherbe nicht die Energie aufbringen, um einen Flächenbrand auszulösen. Im Versuch zeigte sich nur unter einer Bedingung, dass es funktioniert: eine gefüllte Wasserflasche kann, wenn der Rahmen und der Winkel der Sonneneinstrahlung stimmen, tatsächlich ein Feuer entfachen.“ Daran, dass Glasscherben oder ganze Flaschen nichts in der Landschaft verloren haben, ändere das aber nichts.

Und wie sieht es mit Maschinen und Fahrzeugen aus? „Das wiederum ist etwas wirklich Ernstzunehmendes“, sagt Larisch. Weniger die großen landwirtschaftlichen Maschinen seien das Problem: „Ihr Radstand ist meist hoch genug, damit heiß gelaufene Teile nichts entzünden. Heiße Katalysatoren an Autos sind eher das Problem.“ Schon immer sei es vorgekommen, dass ein Pflug oder Drehscher heiß laufe. „Der Landwirt merkt das aber schnell und löscht die Brandstelle in der Regel selber, bevor sie sich ausbreitet. Ein Auto, das zu nah mit seiner heißen Anlage am Feldrand geparkt werde, könne aber schnell ein großes Feuer entzünden.“ Und um einen Brand mit einem Auto zu entfachen, müsse nicht mal geparkt werden. “Es gibt einen recht bekannten Fall, bei dem ein Auto über ein Kissen fuhr. Es verfing sich unter dem Wagen, geriet in Brand und entzündete ein Feld.“

Problem bei Dürre: Wasserkapazitäten

Beim Stichwort Landwirt fällt Larisch aber gleich ein großes Lob ein, das er endlich mal aussprechen müsse: „Wir können immer nur sagen, dass die Landwirte sich fast immer sehr richtig und auch kollegial verhalten.“ Vor wenigen Tagen sei zum Beispiel ein Feuer in der Nähe von Speicher gemeldet worden: „Die Feuerwehr war schnell, der Landwirt war schneller.“ Die Wehrleute hätten nur noch ein bisschen nachlöschen müssen. „Und wohl bemerkt löschen sie nicht nur, wenn ihre Felder brennen. Sie machen das auch, wenn es um den Grund anderer Bauern geht.“