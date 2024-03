Über 1000 Rehkitze gerettet Wenn das Mähen zur Todesfalle wird: Drohnen-Piloten in Bitburg-Prüm retten Kitz & Co.

Bitburg-Prüm · Wie schon in den vergangenen Jahren machen Bauern, Jäger und zahlreiche Freiwillige gemeinsame Sache, um Jungtiere vor den Mähwerken zu retten. Und in diesem Jahr steigen sogar doppelt so viele Drohnen mit Wärmebildkameras über den Wiesen auf.

26.03.2024 , 07:02 Uhr

Wenn Gefahr lauert, ducken sich Rehkitze und verschwinden im hohen Gras. Vor den Mähern der Landwirte schützt sie das nicht. Foto: TV/Privat

Von Vladimir Nowakowski