Eifel-Gastronomie : Demnächst deutsch-französische Küche: Neue Pächter für Gasthaus Am Alten Amt in Schönecken

Schönecken Ab Mai gibt es in Schönecken im Forum im Flecken ein neues kulinarisches Angebot – sofern die Gastronomie bis dahin öffnen darf. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt des neuen Konzepts der Wirtsleute.

„Wir stecken jetzt in den Vorbereitungen“, sagt Raphael Ioppa, der zukünftig den Service übernehmen wird. Seine Lebensgefährtin, gelernte Köchin, wird den kreativen Part in der Küche bestreiten. Die Leidenschaft zum Kochen hat die 34-Jährige von ihrer Mutter übernommen. Geboren wurde sie in Marokko. In den vergangenen zehn Jahren hat sie sich in Frankreich und Luxemburg weitergebildet und in verschiedenen großen Restaurants gekocht, erzählt ihr Verlobter. Der 49-Jährige, der Politikwissenschaften studiert hat, betreibt in Thalfang im Hunsrück ein kleines Bett & Breakfast (Frühstückspension).