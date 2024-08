Manfred Böttel war immer erreichbar Vom Bauzeichner zu „Mister Rettungsdienst“: Fünf Jahrzehnte beim Deutschen Roten Kreuz

Er war die Nummer zwölf. Als Manfred Böttel mit 20 Jahren hauptamtlich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Bitburg anfing, war die Dienststelle noch überschaubar. So überschaubar, dass er und seine Kollegen in den 70er-Jahren alleine zu den Einsätzen fahren mussten – in einem eierschalenfarbenen Opel Admiral. Und ohne Navi.