Gleiche Zeit, fast gleicher Ort Großbrand und tödlicher Unfall: Dramatischer Tag für Eifel-Einsatzkräfte

Speicher/Spangdahlem · In Speicher hat am Donnerstag ein Haus gebrannt. Fast zeitgleich passierte nur wenige Kilometer entfernt ein schwerer Verkehrsunfall. Die Auswirkungen in beiden Fällen: erschütternd.

24.05.2024 , 14:52 Uhr

Dachstuhlbrand in Speicher 27 Bilder Foto: Florian Blaes

Von Christian Thome Redaktion Eifel