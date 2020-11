Bildung : Raiffeisenbank unterstützt Digitaloffensive

Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b sowie die Vorsitzende des Fördervereins, Maria Kandels (links), und Schulleiter Dr. Jens Kemper (rechts). Foto: Irina Flohr

Neuerburg (red) Die Digitalisierung der Schulen hat in den vergangenen Monaten an Fahrt aufgenommen. Entsprechend fördert das Staatliche Eifel-Gymnasium (SEG) in Neuerburg den Onlineunterricht, die digitale Vernetzung der Klassen und Kurse sowie die Bildung digitaler Fähigkeiten.

