Eifel-Gymnasium mit Spitzenleistungen bei der Russisch-Olympiade Am 11.09.2019 nahmen die Schülerinnen und Schüler sowie Kollegiatinnen des Staatlichen Eifel-Gymnasiums und Kollegs erfolgreich an der sechzehnten "Russisch-Olympiade" am Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen teil. In Sprach- und Kreativwettbewerben maßen sie ihre Leistungen mit Schülern aus ganz Rheinland-Pfalz. Insgesamt nahmen an der Russisch-Olympiade 131 Schülerinnen und Schüler aus Neuerburg, Landstuhl, Frankenthal, Ludwigshafen, Simmern, Neustadt an der Weinstraße, Koblenz und Kaiserslautern teil. Im Sprachwettbewerb waren folgende Schülerinnen und Schüler erfolgreich: Sprachniveau C1 erster Platz: Egor Utkin (Jahrgangsstufe11, Gymnasium) zweiter Platz: Daniela Maksimova (Jahrgangsstufe11, Gymnasium) Sprachniveau C2 erster Platz: Alina Korschikowa (Jahrgangsstufe 13, Kolleg), zweiter Platz: Kateryna Lundina (Jahrgangsstufe 12, Kolleg). Im Kreativwettbewerb mit der Interpretation des Theaterstücks „Eugen Onegin - moderne Verfassung“ von A. S. Puschkin belegten folgende Schülerinnen und Schüler den ersten Platz: Kateryna Lundina Alina Korschikowa, Egor Utkin Artjom Ovchar (Klasse 10, Aufbaugymnasium) und Viktor Rasin (Sprachkurs) Im Kreativwettbewerb "selbst verfasstes Gedicht" gewann Alina Korschikowa den ersten Platz. Foto: Kateryna Lundina