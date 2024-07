Nach finnischem Vorbild Neue Praxis in Neuerburg: Sieht so die Zukunft der ärztlichen Versorgung in der Eifel aus?

Es ist so still in der Praxis. Dabei laufen Arzthelferinnen durch die Flure. Vor dem Empfang fragen Patienten nach ihrem Rezept. Im Wartezimmer sind schon die nächsten bereit für ihre Untersuchung. Aber ein charakteristisches Geräusch schallt nicht durch die Räume: ein klingelndes Telefon. Wer bei der allgemeinmedizinischen Praxis des Unternehmens „LillianCare“ in Neuerburg anruft, um einen Termin auszumachen, landet nämlich nicht direkt bei einer echten Mitarbeiterin. Sondern bei Lillian – einem zwischengeschalteten Computerprogramm (auch Bot genannt, gekürzt aus dem englischen Wort robot) mit weiblicher Stimme.