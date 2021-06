Eifelkreis: Angebot für Angehörige von Demenzpatienten : Demenz: Hilfe für Angehörige

Bitburg/Prüm Das Demenznetzwerk Eifelkreis bietet von Juli an regelmäßig eine Sprechstunde für Angehörige von Erkrankten an. Sie erhalten dort Informationen über das Krankheitsbild, den richtigen Umgang mit den Betroffenen und Entlastungsmöglichkeiten.

Sprechstunde in Prüm ist an jedem ersten Donnerstag im Monat, von 14 bis 15 Uhr in der Aula des Konvikts in der Kalvarienbergstraße. Erster Termin: Donnerstag, 1. Juli.