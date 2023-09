Polizei erkennt Trend Rauschgift in der Eifel: Immer mehr neue Designerdrogen kommen auf den Markt

Dass in der Eifel Cannabis konsumiert wird, zeigt sich an Erfahrungen der Polizei Bitburg. Diese zieht immer wieder berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Doch „Gras“ ist nicht das einzige Betäubungsmittel, das den Ermittlern bisher ins Netz gegangen ist. Auch synthetische Drogen, also solche, die durch einen chemischen Prozess hergestellt werden, konnten sichergestellt werden.