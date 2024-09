Zur Kooperation von DRK und Polizei Bitburg Stark für uns

Wie genau die Einsatzkräfte vorgehen, wenn sie Menschen behandeln und Unfälle sichern, wissen wir Laien nicht. Brauchen wir auch nicht. Was für uns zählt, ist, dass wir uns auf Rettungsfachkräfte, Polizisten und die Feuerwehr verlassen können. Dass sie da sind, wenn wir sie brauchen. Dass sie alles geben, um uns in Sicherheit zu bringen. Denn ihr Mut ist häufig unsere Rettung. Und so ist die stärkere Kooperation zwischen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Polizei in Bitburg nicht nur eine tolle Aktion für deren Mitarbeiter. Nein, sie kommt uns allen zugute.