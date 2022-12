Kommunen : VG Arzfeld: Ohne Windgeld wären sie ärmer

Windrad in der Eifel. Dank der Einnahmen kann die VG Arzfeld den Haushalt ausgleichen. Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld Die Einnahmen retten der Verbandsgemeinde Arzfeld den Haushalt. Noch mehr Sorge aber verursacht in den Islek-Dörfern ein Gesetz aus Mainz.

Ungemütlich ist es in diesen Tagen auf den Höhen des Isleks. Das hat auch mit dem schneidend kalten Dezemberwind zu tun, der aber immerhin die Rotoren antreibt und Geld in die Kasse der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld weht – was gleich noch wichtig wird.

Das eigentlich Ungemütliche aber kommt woanders her: aus Mainz. Und dagegen wächst der Widerstand in den 43 Dörfern – wie bereits am Freitag berichtet, als es um die Ortsgemeinde Arzfeld ging.

Jetzt schlägt das Thema auch im VG-Rat auf. Allein schon sein Name verursacht Schmerzen: Landesfinanzausgleichsgesetz. Und es bedroht, so sehen es die Gemeindechefs, die Finanzen in den Dörfern. Man kann das beispielhaft verdeutlichen am neuen Haushalt, den der VG-Rat in der Sitzung am Donnerstag beschließt: Da stehen, bei den Einnahmen aus der Umlage, die von den Ortsgemeinden zu entrichten ist (in der VG: 43,9 Prozent), rund fünf Millionen Euro. Etwa eine halbe Million mehr als im Vorjahr.

Das heißt aber nicht, dass die Ortsgemeinden so viel mehr an Grund- und Gewerbesteuer eingenommen hätten. Stattdessen haben sich – im neuen Gesetz – die sogenannten Nivellierungssätze geändert. Und diese legen fest, sagt VG-Bürgermeister Johannes Kuhl (CDU), wie viel von den Steuereinnahmen „umlagefähig“ ist, also abgegeben werden muss.

Und das ist durch die Gesetzesänderung mehr geworden. Unterm Strich: „Die Gemeinden dürfen weniger von den Steuereinnahmen behalten“, sagt Kuhl. Und werden auf diese Weise dazu gezwungen, so die einhellige Überzeugung auch im VG-Rat, künftig ihre Steuer-Hebesätze zu erhöhen.

Die Landesregierung will mit der Änderung im Prinzip verhindern, dass sich Gemeinden als ärmer darstellen, als sie tatsächlich sind und auf diese Weise an höhere Schlüsselzuweisungen gelangen, mit denen finanzschwache Kommunen unterstützt werden sollen.

Das Ganze, sagt Kuhl, sei „ein hochkomplexes Rechensystem, das sich Mathematiker ausgedacht haben“. Und das nur schwer zu verstehen sei. Kuhl hat deswegen einen Brief an den neuen Innenminister Michael Ebling verfasst, in dem er fordert, das Gesetz zu verbessern. Zitat: „Ohne ausreichende Finanzausstattung können unsere Kommunen keine Zukunftsinvestitionen tätigen, die dringend notwendig sind. Ohne diese Investitionen wird der Wandel jedoch nicht gelingen und der Zusammenhalt immer schwieriger.“

Die Ortsbürgermeister in der VG jedenfalls halten zusammen – wie auch die Fraktionsvorsitzenden im Rat: Alle unterzeichnen den Brief ebenfalls.

Nicht ohne Schmerzen auch die weiteren Punkte: Die VG-Werke werden, um weiter auch trotz gestiegener Kosten bei Energie und Material (320.000 Euro allein beim Strom), wirtschaftlich arbeiten zu können, ihre Gebühren erhöhen, wie Werkleiter Herbert Gierenz erläutert. Die Kanal-Nutzungsgebühr steigt von 3,70 Euro auf 4 Euro pro Kubikmeter, die Jahres-Grundgebühr von 50 auf 60 Euro. Und damit sind wir wieder bei der Windkraft: Die Einnahmen aus der VG-eigenen GmbH ermöglichen es, 150.000 Euro für die Werke bereitszustellen – und damit eine noch größere Gebührenerhöhung zu verhindern.