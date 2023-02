Lese-Event mit Jazz-Band : Mord auf der Grenzbrücke: Warum eine US-Amerikanerin einen Eifel-Krimi schrieb

Claudia Fontane aus der Eifel hat kürzlich ihren Debütroman „Glaube, Gier und Gold“ veröffentlicht. Foto: Privat

Bitburg Cornelia Fontane ist die Tochter einer Eifelerin und eines amerikanischen Vaters, der als US-Militär in die Region kam. Seit 1988 lebt sie wieder in der Eifel und hat während der Corona-Pandemie einen Roman geschrieben. Wie es dazu kam und warum sie einen Teil der Einnahmen an das Deutsche Rote Kreuz spendet.

Von Andreas Conrad

„Was passiert, wenn ein Toter mitten auf der Grenzbrücke liegt?“ Mit dieser Frage habe alles angefangen, erzählt Cornelia Fontane. „Wer ist dafür zuständig?“, fragte sie sich. Aus dieser Idee heraus entwickelte die Autorin die Geschichte für ihren Roman „Glaube, Gier und Gold“.

Wie die Amerikanerin Cornelia Fontane in die Eifel kam

Fontane ist Amerikanerin und lebt seit mittlerweile 35 Jahren in der Eifel. Ihr Vater, ein US-Militär, lernte ihre Mutter kennen, als er in der Eifel stationiert war. Fontanes Kindheit war vom Beruf ihres Vaters geprägt. Die Familie zog immer wieder in andere Länder. Kam es zu Kriegseinsätzen, blieb die Familie allein zurück. In den späten Achtzigern wurde die Familie in der Eifel sesshaft. Fontane war damals 16 Jahre alt.

Die Eingewöhnung sei ihr nicht leicht gefallen, sagt sie heute. „Es war ein Schockerlebnis.“ Zu Beginn habe sie Probleme mit der Sprache gehabt. Denn obwohl ihre Mutter Deutsche ist, sei sie hauptsächlich englischsprachig erzogen worden. Zum anderen sei aber auch die ländliche Eifel ein echter Kulturschock gewesen. „Es gab dort nur die Kirche und den Fußballverein“, erzählt sie.

Die Verbundenheit zum Deutschen Roten Kreuz

Wegen der Sprachprobleme sei sie auch auf die Hauptschule geschickt worden. Im Anschluss absolvierte sie eine Ausbildung und wurde schließlich Erzieherin. Sie arbeitete beim Berufsbildungswerk des Deutschen Roten Kreuz, wo ihr ein berufsbegleitendes Studium ermöglicht wurde. „Ich bin bis heute sehr dankbar dafür“, sagt sie. Deshalb hat sie sich auch dazu entschieden, zehn Prozent ihrer Autorenhonorare an das DRK zu spenden.

Während ihres Studiums lernte Fontane viele Frauen kennen, die einen ähnlichen Lebensweg hinter sich haben. „Fast alle waren zugezogene Frauen“, sagt sie. Viele davon hätten genau wie sie erst auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Deshalb gründete sie für diese Menschen den Verein „WEiF“ (Wir Eifel internationale Frauen). Die Frauen würden Deutschland sehr schätzen, sagt sie. „Dinge wie Kindergeld oder Elternzeit gibt es in vielen Ländern nicht.“ Einige Jahre war Fontane auch Mitglied des Beirats für Migration und Integration im Eifelkreis.

Wie der Roman „Glaube, Gier und Gold“ von Cornelia Fontane entstand

Ihr Debütroman entstand in der Corona-Pandemie. Während des Lockdowns konnte sie ihren Beruf als Sozialarbeiterin kaum ausüben. Fontane nutzte die Zeit, um einen Onlinekurs zu belegen. Mit dem dort erlangten Wissen setzte sie ihre Buchidee um.

Als Schauplatz für den Krimi hat Fontane die Eifel und Luxemburg gewählt. Dort kenne sie sich gut aus und die Region sei besonders interessant, sagt sie. Die Besetzung durch die Amerikaner habe die Menschen und das Leben hier beispielsweise sehr beeinflusst. Außerdem sei die Region völlig zu Unrecht in der Medienlandschaft unterrepräsentiert. „Ich hoffe, meine Wertschätzung für die Gegend ist herauszulesen“, sagt die Autorin.

In Fontanes Geschichte versucht das Kommissaren-Duo Theo und Leo, den Fall um den Mord auf der Grenzbrücke zwischen Deutschland und Luxemburg zu lösen. Doch auch ein Inspektor Filou beansprucht die Zuständigkeit.