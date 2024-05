Unwetter in der Eifel Lebenswerk eines Paares vernichtet – und er kam nur knapp mit dem Leben davon

Hüttingen bei Lahr · Um 16.30 Uhr an Pfingstsonntag brach über Brigitte und Theo Lukas das Chaos rein. In wenigen Minuten zerstörten Schlammmassen ihr Lebenswerk, das Ofen- und Eisenmuseum in Hüttingen bei Lahr.

31.05.2024 , 16:24 Uhr

Link zur Paywall Lebensbedrohliche Schlammmassen vernichten das Werk von Museumsmachern (Fotos) 12 Bilder Foto: TV/Brigitte Lukas