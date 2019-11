25 Jahre Eifel-Literatur-Festival : Eifel-Literatur-Festival soll kleiner werden

Josef Zierden, Organisator des Eifel-Literatur-Festivals, hält eins der ersten Plakate in den Händen. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Die Literaturveranstaltung gibt es seit 25 Jahren. Angefangen hat alles in einer kleinen Schalterhalle einer Prümer Bank. Organisator Josef Zierden möchte die Organisation bald in jüngere Hände abgeben.

Bücher, alte Fotos, Plakate: Josef Zierden, Erfinder und Organisator des Eifel-Literatur-Festivals, hat sein „Archiv“ auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet. Unzählige Fotos, die einen jungen, noch dunkelblonden Festival-Macher, inmitten von Autoren und Ehrengästen zeigen, liegen auf einem großen Stapel.

Und alte Plakate, mit denen geworben wurde, zum Teil noch von regionalen Malern und Grafikern gestaltet. „Wir waren damals ein weißes, unbeschriebenes Blatt“, erinnert sich Zierden. Doch wie war er eigentlich auf die Idee für das Eifel- Literatur-Festival gekommen? „Am Anfang war das Buch“, sagt er und lacht. Klingt irgendwie logisch.

Es war aber nicht irgendein Roman, sondern ein von Zierden verfasstes Lexikon mit dem Titel „Die Eifel in der Literatur“. Darin präsentierte er rund 300 Werke von mehr als 200 Autoren, die in der Eifel lebten oder über die Eifel geschrieben haben. Der damalige Lehrer hatte im Regino-Gymnasium, wo er Deutsch und Geschichte unterrichtete, bereits zwei Lesungen organisiert und Spaß daran gefunden. Den Anfang machte Walter Schenker, der in einem Klassenraum aus seinem frisch erschienen Roman „Eifel“ vorlas.

Im November 1994 wurde das Eifel-Literatur-Festivals aus der Taufe gehoben. Unterstützt wurde Zierden damals und noch weitere sechs Jahre vom Geschichtsverein Prümer Land und seinem Schwager, dem damaligen Vorsitzenden Werner Blindert.

Anfangs begnügte man sich mit kleinen, übersichtlichen Räumen, wie der Schalterhalle einer Prümer Bank oder dem Saal im Pfarrhaus. Um die Plätze zu füllen bediente sich Zierdens Schwager eines raffinierten Tricks: „Wir luden große Klangkörper ein, wie Frauen- und Männerchöre. Einmal ist der Sülmer Jägerchor aufgetreten. Als die aufgestanden sind, war der halbe Saal leer. Ich dachte, ich versinke im Boden“, erinnert sich Zierden.

Zunächst dominierten Autoren aus der Eifel und Autoren, die über die Eifel geschrieben haben das Festival. Ludwig Harig, Ursula Krechel, Ralf Kramp und immer wieder auch Eifel-Krimi-Autor Jacques Berndorf lasen an verschiedenen Orten im Prümer Land.

„Hätte ich das Festival nicht erfunden, wäre ich wahrscheinlich aus der Eifel weggezogen“, sagt Josef Zierden. Dieses „liberale Autorenvolk“ sei für ihn überlebensnotwendig gewesen.

Die Zeiten der kleinen Säle waren schnell vorbei. Ein Aprilscherz, 2004 veröffentlicht von TV-Redakteur Manfred Reuter, sollte zeigen, dass auch Nicht-Eifeler durchaus zu bewegen sind, für eine Lesung weite Wege auf sich zu nehmen. Reuter hatte geschrieben, Daniel Küblböck, ehemaliger Teilnehmer der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, trete in Prüm auf. Daraufhin hatten sich unzählige Menschen bei Zierden gemeldet, die eine Karte kaufen wollten. Der Festival-Organisator machte den Spaß mit und realisierte die Lesung mit Küblböck in der Aula der damaligen Hauptschule in Prüm.

2004 löste sich Zierden vom Geschichtsverein, weil er sich nicht mehr mit dem Vorstand über die Auswahl der Autoren absprechen sondern lieber selbstständig arbeiten wollte. Er gründete 2006 den Verein LiteraturBüro Eifel.

Auch neue Technik erleichterte das Arbeiten. Musste er anfangs noch ohne Faxgerät und Kopierer auskommen, bedeutete die Erfindung des Smartphone für ihn einen organisatorischen Quantensprung. Ab 2006 gab es auch endlich eine Homepage. Zunächst konnte man die Tickets nur lokal bei einer Prümer Buchhandlung und dem Geschichtsverein kaufen. Später orderten die Besucher online.

Brauchte es anfangs viel Überzeugungsarbeit, um hochkarätige Autoren in die Eifel zu locken, half ihm nach und nach die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Festival hatte sich einen guten Ruf erarbeitet. Ehrenamtlich, aber dennoch hoch professionell organisiert, rollte Zierden seinen Gästen buchstäblich den roten Teppich aus.

Als Elke Heidenreich ihm 2003 zum ersten Mal eine ausverkaufte Lesung vor Festivalbeginn bescherte, war Zierden „wie berauscht“ vom Erfolg. „Da ist mein Selbstbewusstsein gestärkt worden“, sagt der 65-Jährige.

Nun schien nichts mehr unmöglich. Große Namen folgten. Mario Adorf, Siegfried Lenz, Martin Walser und nicht zuletzt Günter Grass folgten seiner Einladung. In den 25 Jahren traten mehr als 250 Autoren auf. Mehr als 100 000 Besucher waren in der langen Zeit dabei.

Nach 25 Jahren möchte Zierden das Festival in jüngere Hände abgeben (der TV berichtete). Am 8. Mai 2020 wird Thriller-Autor Sebastian Fitzek bei einem Festival-Extra in Wittlich auftreten. Und für 2021 plant Zierden dann ein letztes Eifel-Literatur-Festival unter seiner Führung mit zehn Lesungen minus X. „Es werden eher weniger, denn mehr“, sagt er. Und sein Rücktritt sei endgültig: „Ich mache jetzt nicht den Seehofer und erkläre den Rücktritt vom Rücktritt.“

Wirklich? „Ich möchte mich dann völlig raushalten. Höchstens die Planung würde ich noch machen. Das ist Lust pur. Das ist wie ein Spaziergang.“