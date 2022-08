Justiz : Streit um Nummernschild: Eifeler Autobesitzer wehrt sich gegen 2333 Euro Aufbewahrungsgebühr

Discarded license plates from Germany Foto: Getty Images/iStockphoto/diephosi

Trier Wenn der Staat ein ungültiges Autokennzeichen sicherstellt, kann das für den Besitzer ganz schön teuer werden. Der Eifeler Alois P. soll deshalb 2333 Euro zahlen. Jetzt erzählt der 44-jährige LKW-Fahrer, warum er sich dagegen wehrt.

Trier Mit einem ungewöhnlichen Fall befasste sich diese Woche das Trierer Verwaltungsgericht. Ein Eifeler Autofahrer wehrt sich gegen einen Gebührenbescheid des Landes, in dem er zur Zahlung von 2333 Euro aufgefordert wird. Das Geld soll der im Eifelkreis lebende Alois P. zahlen, weil die rheinland-pfälzische Polizei ein Autokennzeichen des Mannes ein ganzes Jahr lang aufbewahrt hat. „Das ist ein bisschen unfair“, meint der LKW-Fahrer und hat unserer Redaktion seine Sicht der Dinge erzählt.

Vor zwei Jahren stand der heute 44-Jährige danach mit seinem BMW in Gerolstein vor der Post, als zwei Polizeibeamte auf ihn zukamen. „Die haben sich mein Auto angeschaut, speziell die Kennzeichen und dann bemängelt, dass ein schwarzer Klebestreifen über das blaue EU-Feld geklebt ist“, erinnert sich der Eifeler an den rund zwei Jahre zurückliegenden Vorgang. Die schwarzen Überklebfolien sind besonders in der Tuning-Szene gefragt und können für zwei, drei Euro das Stück im Internet bestellt werden. Die Aufkleber mögen schick aussehen, sind aber nicht erlaubt, weil amtliche Kennzeichen nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung nicht verändert werden dürfen.