Reaktionen der Anwohner Kampfjet-Notfall in der Eifel: „Man fragt sich schon, ob man hier sicher ist“

Zwitschernde Vögel, vorbeifliegende Schmetterlinge und ein Hund, der frei durch die Gegend läuft. Es ist friedlich in Ittel. Die Sonne scheint und weit und breit gibt es keine Wolke am Himmel. Nur eines durchbricht diese Ruhe, diesen Frieden: Kampfjets – und davon gleich mehrere. Alle paar Minuten ist das lautstarke Dröhnen der Jets in der Gemeinde zu hören.