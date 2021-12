Coronavirus : Diese Schnelltest-Stellen in Eifel und Vulkaneifel haben an Weihnachten geöffnet

Foto: dpa/Jens Kalaene

Service Die meisten Schnelltest-Stellen haben an Weihnachten geschlossen. Doch es gibt Ausnahmen. Wer sich an Weihnachten testen lassen möchte erfährt hier, wo er das in der Eifel und Vulkaneifel tun kann.

Gewerbeverein Bitburg, Josef-Niederprüm-Straße 1a (altes Intersport-Gebäude)

24. Dezember: 8 bis 13 Uhr

25. Dezember: 8 bis 13 Uhr

26. Dezember: 8 bis 13 Uhr

Gewerbeverein Prüm, Hahnplatz 1

24. Dezember: 8 bis 13 Uhr

25. Dezember: 8 bis 13 Uhr

26. Dezember 8 bis 13 Uhr

Rosen-Apotheke Daun, Abt-Richard-Straße 15

24. Dezember: 8 bis 13 Uhr

25. Dezember: 9 bis 13 Uhr

26. Dezember: 9 bis 13 Uhr

Testzentrum Schalkenmehren, Tourist-Information

24. Dezember: 11 bis 15 Uhr

25. Dezember: 11 bis 15 Uhr

26. Dezember: 11 bis 15 Uhr

Hubertus-Apotheke Gerolstein, Kasselburger Weg 3

24. Dezember: 8 bis 13 Uhr

25. Dezember: 9 bis 13 Uhr

26. Dezember: 9 bis 13 Uhr

Teststation am Hutterparkplatz (P3 vor dem Rondell) Gerolstein

24. Dezember: 8 bis 14 Uhr

25. Dezember: 8 bis 14 Uhr

26. Dezember: 8 bis 14 Uhr

Corona Testzentrum Hillesheim, Industriestraße 19

24. Dezember: 9 bis 15 Uhr

25. Dezember: 8 bis 12 Uhr

26. Dezember: 8 bis 12 Uhr

Dr. Simone Wunden Hillesheim, Aachener Straße 2

24. Dezember: 9 bis 11 Uhr

Ferienpark Landal Wirfttal Stadtkyll, Wirftstraße 81