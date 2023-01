Missbrauch in der katholischen Kirche : Intensivtäter in der Eifel – Neue Pfarrchronik verschweigt düstere Taten eines Priesters

Missbrauch in der katholischen Kirche: Es existieren veröffentlichte Dokumente, die bestätigen, dass es sich bei dem jungen Pfarrer A. aus der Bettinger Dorfchronik und dem in der „Stein-Studie“ beschriebenen „Intensivtäter“ um die gleiche Person handelt. Foto: dpa/Zucchi Uwe

Bettingen/Trier/Gerolstein Die Bettinger Pfarrchronik beschreibt unter anderem die Arbeit eines Mannes, der in der „Stein-Studie“ des Missbrauchs an 22 Jugendlichen bezichtigt wird. Nur: Zu den schon länger bekannten Vorwürfen fehlt in der Chronik jedes Wort. Wieso?

Der 12. August 1968. In Bettingen wird ein neuer Pfarrer eingeführt. Ein junger Mann mit markanten Koteletten, die in einen säuberlich gestutzten Bart übergehen. Ganz frisch fertig mit seiner Kaplanszeit, die er nach seiner Priesterweihe in Gerolstein und Trier-Kürenz absolviert hat. Einer, der, so steht es in der Bettinger Pfarrchronik, die im Sommer vergangenen Jahres erschien, „nicht lange auf Neuerungen warten ließ“.

Innerhalb kürzester Zeit gab es eine Reihe von Änderungen im gottesdienstlichen Leben. So stand A. beispielsweise nicht mehr mit dem Gesicht zum Tabernakel, sondern hinter dem neu aufgestellten „Volksaltar“ – den Leuten zugewandt. Fünf Jahre lang sollte A. Pfarrer in Bettingen sein. Eine Zeit voller Veränderungen. Und anscheinend voller schrecklicher Taten.

Die „Stein-Studie“

Denn die Pfarrchronik zeigt nur ein Bild von A. – doch gibt es weitere Schriftstücke, die sich mit seinem Leben und seiner „Arbeit“ beschäftigen. So zum Beispiel die „Stein-Studie“, in der sich die Forschenden Lena Haase und Lutz Raphael, renommierte Historiker der Uni Trier, mit der Rolle des ehemaligen Trierer Bischofs Bernhard Stein im Missbrauchsskandal beschäftigt haben. In dieser Studie werden der Name von A. und der genaue Ort (es ist nur von einer Stelle „in der Eifel“ die Rede) zwar nicht genannt, aber: Schon vor knapp drei Jahren wurden Dokumente veröffentlicht, die bestätigen, dass es sich bei dem jungen Mann aus der Bettinger Dorfchronik und dem „Intensivtäter“ aus der „Stein-Studie“ um die gleiche Person handelt.

Wer war Pfarrer A.?

Bedenkt man, dass es sich bei der Studie um eine Mammutaufgabe handelte (Hunderte Betroffene wurden befragt, noch mehr Akten ausgewertet), verwundert es nicht, dass sie detaillierter ist als die Bettinger Pfarrchronik. Die Studie beschreibt genau, wieso A. in die Eifel kam. „Am 6. Juli 1966 fand ein Gespräch zwischen Reinhold Schaefer, dem Personalverantwortlichen der Bistumsverwaltung in Trier, und einer Katholikin aus der Eifel statt, das vom Pfarrer aus der Nachbarschaft vermittelt worden war“, heißt es in der Studie. Durch A., damals noch Kaplan, sei es zu sechs „Verfehlungen“ mit einem 13-jährigen Jungen gekommen, dem Sohn der Frau. Letztmals im August 1965. Es kam zu einem Personalgespräch, in dem bei A. laut der Studie der „ehrliche Wille und das Mühen, um Priester zu bleiben und Priester zu sein“, erkannt wurde. Er selbst habe nach einer „Gelegenheit“ gefragt, um „Distanz von allem zu gewinnen“.

A. wurden Exerzitien, also eine „Intensivzeit geistlichen Lebens“, auferlegt. Nachdem der Fall die Bistumsleitung erneut beschäftigt hatte, entschied sich Bischof Stein laut Studie erneut für Exerzitien und übertrug ihm anschließend die Stelle in der Eifel. Inklusive vier Stunden Religionsunterricht an einer berufsbildenden Schule.

A., damals 34 Jahre alt, soll daraufhin in der neuen Pfarrei sein Unwesen getrieben haben. „Der Erfolg dieses Intensivtäters beruhte in nicht geringem Maße darauf, dass er sich mit den neuen jugendkulturellen Strömungen dieser Zeit identifizierte, in Kleidung, Auftreten und Verhalten mit kirchlicher Strenge und priesterlicher Unnahbarkeit brach und kumpelhafte Nähe zu den Jugendlichen suchte“, sagt die Studie über den Pfarrer. Und weiter: „Der Intensivtäter A. provozierte bewusst die konservativen Teile seiner Gemeinden und inszenierte sich als modernen, für die neue Jugendkultur und eine andere Sexualmoral offenen Kirchenvertreter.“

Er soll mit Jugendlichen Fußball gespielt haben, sei ein Cabrio gefahren. Immer wieder veranstaltete er Rock-Abende im Jugendzentrum. Er war den Jugendlichen nah. Einer von ihnen. Einer, der seinen Opferkreis erweiterte. Mindestens fünf der neu hinzugekommenen Betroffenen, erklärt die „Stein-Studie“, seien junge Mädchen gewesen. „Parallel unterhielt er – so geht es aus Meldungen von Gemeindemitgliedern an das Bischöfliche Generalvikariat Trier hervor – ein Verhältnis zu einer erwachsenen Frau.“

Ende eines dunklen Kapitels

Zwischen 1962 und 1973 soll A. mindestens 22 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Dann endete seine Zeit als Pfarrer. Das wird auch in der Bettinger Pfarrchronik beschrieben – wenn auch kurz und knapp. „Ende Februar teilte A. den pfarrlichen Gremien mit, dass er nach einem Gespräch mit dem Bischof seinen priesterlichen Dienst aus persönlichen Gründen beenden werde. Er werde an der Universität Mainz ein Studium in Sozialpädagogik beginnen.“

Klingt harmlos. Tatsächlich war A. laut der Stein-Studie aber schon seit 1971 wieder „regelmäßiger Tagesordnungspunkt in den Personalbesprechungen des Bischofs“. Die anhaltende Missachtung auch nur des äußeren Scheins eines priesterlichen Lebens und kirchenkonformer Verhaltensformen habe seine Position unhaltbar gemacht. Er verließ Bettingen und heiratete kirchlich. Bereits wenige Monate später, im Januar 1974, soll er als Religionslehrer in einem benachbarten Bundesland angefangen haben.

Zwei Schriften, zwei Versionen eines Mannes. Wie kommt es, dass im vergangenen Sommer, nachdem bereits – auch in unserer Zeitung – über die Fälle in Bettingen berichtet worden war, eine solch unkritische Chronik erscheinen konnte? Wir fragen beim Autor nach. Monsignore Professor Dr. Andreas Heinz ist wohl einer der am höchsten dekorierten Theologen und Kirchenvertreter der Region. 2014 wurde er von Papst Franziskus zum „Kaplan seiner Heiligkeit“ ernannt. Er hat die Pfarrchronik verfasst. „Auf Bitten der Bettinger Geschichtsfreunde“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. „Irgendwelche Vorwürfe gegen A. waren mir beim Verfassen der Chronik der Pfarrei Bettingen nicht bekannt“, sagt Heinz. Der Kirchenvertreter, der zur etwa gleichen Zeit wie A. nur wenige Kilometer entfernt tätig war (Andreas Heinz war von 1969 bis 1971 Kaplan in Gillenfeld und Strohn, danach Seelsorger in Bitburg-Erdorf) habe A. nie kennengelernt: „Auch dienstlich bin ich ihm nie begegnet, da die Pfarrei St. Laurentius Bitburg-Erdorf damals zum Dekanat Kyllburg gehörte, während die Pfarrei Bettingen an der Prüm im Dekanat Bitburg lag.“