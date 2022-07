Blaulicht : Phosphorgranate explodiert: Detonation im Schneifelwald

Die gelöschte Phosphorgranate. Foto: Feuerwehr Prüm

Sellerich/Brandscheid/Sengerich Gefährlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehren: Zwischen Sellerich und Brandscheid ist am Mittwochmorgen eine Phosphor-Granate detoniert, zwei Polizisten mussten ins Krankenhaus. Es war nicht der einzige explosive Fund in der Eifel in weniger als einem Tag.