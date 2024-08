Wasser, Energie, Kommunikation Die Eifel-Pipeline ist fertig, die Schlagader pumpt

„Fertig!“ steht auf dem Bild, das die Einladung der Kommunalen Netze Eifel (KNE, Wasserversorger im Eifelkreis Bitburg-Prüm) schmückt. Darunter reckt ein Maulwurf seine Nase in die Sonne. Die KNE kündigen mit der Karte die offizielle Inbetriebnahme des Verbundnetzes Eifel an, also der Eifel-Pipeline – denn sie haben tatsächlich zu Ende gebuddelt, verlegt und montiert.