Zehn Jahre Planung Eifel-Pipeline: Einfach laufen lassen

Niederprüm · Das 100-Millionen-Vorhaben ist fertig – im Zeitplan, im Budget. Am Montag ist das große Verbundprojekt, das 245.000 Menschen von der Nordeifel bis Trier mit Trinkwasser, Kommunikation und Energie versorgt, offiziell in Betrieb gegangen. Prominenter Gast: Klimaforscher Mojib Latif. Der sah sich an antike Zeiten erinnert.

02.09.2024 , 16:18 Uhr

Hahn auf! Die Eifel-Pipeline ist offiziell in Betrieb – von links: Monika Hau (Kommunale Netze Eifel), Arndt Müller (Stadtwerke Trier), Umweltministerin Katrin Eder, Helfried Welsch (Landwerke Eifel) und Andreas Kruppert, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden