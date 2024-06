Fußball-EM Public Viewing in der Eifel: An diesen fünf Orten werden die Spiele der Deutschen gezeigt

Große Fußballmeisterschaften gehören in den Sommer. Dieses Experiment, im Winter bei minus fünf Grad und Glühwein der Nationalelf zuzusehen, war vielleicht mal ganz aufregend. Aber der wirkliche Quotenhit war die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht. Das lag sicherlich nicht nur am Wetter – aber es könnte ein Faktor gewesen sein.