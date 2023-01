Kriminalität : Schutz vor Holzdieben in der Eifel: Welche Rolle GPS-Tracker dabei spielen können

Wer Holzstämme kauft und sich die Mühe macht, sie vor Ort im Wald selbst zu schneiden und zu spalten, ist doppelt betrogen, wenn Holzdiebe den zurechtgeschnittenen und zurückgelassenen Vorrat einladen und damit verschwinden. Daher raten Förster, das Holz direkt nach Hause in Sicherheit zu bringen. Foto: Getty Images/iStockphoto/inagorny

Eifelkreis/ Vulkaneifelkreis Die Forstämter sind in Habachtstellung. Bitburgs Forstamtsleiter rechnet damit, dass Holzdiebe auch hier in der Region bald losschlagen könnten.

Überall ist die Rede von Brennholzmangel und die Händler schrauben ihre Preise in ungeahnte Höhen. Gleichzeitig steigen die Energiepreise und wer einen Ofen hat, würde da gerne mehr mit Holz heizen. Die Folge: In deutschen Wäldern wird mehr Holz geklaut. Für den Eifelkreis Bitburg-Prüm stimmt das nicht. Oder noch nicht.

Der Wald ist kein Selbstbedienungsladen. Wer unerlaubt Holz aus dem Wald nimmt, begeht einen Diebstahl, also eine Straftat, die mit einer hohen Geldstrafe und in besonderen Fällen auch mit Freiheitsstrafe geahndet werden kann.

Außer einem Fall im Gemeindewald Speicher gab es bislang noch keine nennenswerten Diebstähle im Bereich des Forstamtes Bitburg. Aber Forstamtsleiter Jürgen Weis und seine Kollegen sind auf der Hut und warten quasi darauf, dass sich das bald ändert. „Wir sind sensibilisiert. Momentan ist Gott sei Dank noch Ruhe an der Front, aber das kann sich ganz schnell ändern“, sagt Weis. Bislang liege das Holz in den Waldflächen und sei nicht gut zugänglich. Wegen des vielen Regens konnte es noch nicht an die Sammelstellen am Wegesrand gerückt werden. Aber wenn es erst dort liegt und bequemer abzutransportieren ist, rechnet Weis damit, dass es auch mit den Diebstählen losgeht.

Daher rät er Brennholzkäufern, die im Wald selbst mit Motorsägen anrücken, um ihr Holz in Meterstücke zu schneiden und zu spalten, es sicherheitshalber auch noch am gleichen Tag wegzufahren. Ansonsten freuen sich Holzdiebe über die abfuhrbereite Ladung, die sie einfach nur noch einladen müssen.

Schlagen Holzdiebe zu, gibt es ein Mittel, ihnen auf die Schliche zu kommen: Mit Hilfe von Transpondern, die an das Holz angebracht werden, lassen sich die Wege, auf denen es abtransportiert wurde, nachverfolgen. Bei der Organisation des nicht ganz billigen GPS-Trackingsystems hilft die Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt. Sie ist für den Holzvertrieb im Staatswald zuständig. Hier unterstützt Klaus Dunkel Forstämter bei der Ausrüstung mit Transpondern. Aber auch jeder Privatwaldbesitzer könne sich die Technik problemlos im Internet besorgen.

So funktionieren die Holz-GPS-Tracker

Einfache Modelle sind ab 30 Euro zu haben. Die Tracker sind so groß wie eine Zigarettenschachtel und laufen mit Akku. Um sie zu verstecken, muss ein Loch in den Stamm gehöhlt werden, darein wird der Tracker gesteckt und von außen wird wieder ein Stück Holz davor gesetzt, um das Gerät zu verbergen.

Wird das Holz bewegt, löst der Tracker einen Alarm aus und sendet ein Signal auf das Handy des Holzbesitzers und nicht etwa automatisch an die Polizei. Darin sieht Dunkel eine weitere Schwachstelle dieser Technik. „Das hat den Nachteil, dass ein Förster sein Handy nicht immer hört und es auch nachts am Bett liegen müsste. Die Frage ist, ob man sich das antun und ständig auf Empfang sein will.“ Und was tun bei Alarm? Die App zeigt dann an, wo der Tracker gerade ist. „Aber eine Verfolgungsjagd sollte man nur mit der Polizei gemeinsam machen“, empfiehlt Dunkel eindringlich. Die ganze Methode bedeute eine erhebliche Arbeitsbelastung. Und zu beachten ist: Bevor das Holz, falls es nicht gestohlen wurde, ordnungsgemäß von seinem rechtmäßigen Besitzer abgefahren wird, müssen die Tracker rechtzeitig wieder herausgenommen werden, sonst landen sie womöglich bei jemandem im Kamin oder im Hacker bei der Holzindustrie. Trotzdem überlegt die Zentralstelle der Forstverwaltung, die Tracker vermehrt in den Forstämtern im Land einzusetzen. „Wir sind in der Vorbereitung“, sagt Dunkel.

Tipp der Förster: Geschnittenes Holz nicht im Wald liegen lassen

Zwar nicht im Eifelkreis Bitburg-Prüm, aber insgesamt haben sich die Meldungen vom Holzklau bei der Zentralstelle der Forstverwaltung in diesem Jahr gehäuft, sagt er. Das wundert ihn nicht. „Das Brennholz ist deutlich teurer geworden. Es ist gefühlt knapp und Leute kriegen bei Händlern gesagt, das Brennholz sei ausverkauft. Die Sorge der Leute, ob sie in Zukunft noch was zu brennen haben, hat sich erhöht. Ein paar wenige kommen da auf illegale Ideen.“ Bemerkt ein Mitarbeiter eines Forstamtes einen Holzdiebstahl, meldet er ihn bei der Zentralstelle, das gilt für Hölzer aus dem Staatswald und Gemeindewald, nicht aber für Privatwald. Für die Forstämter Bitburg, Daun, Gerolstein, Hillesheim, Neuerburg und Prüm wurden 2021 und 2022 keine Diebstähle erfasst.

Auch bei der Polizeiinspektion in Bitburg sind noch keine Auffälligkeiten eingegangen. „Wir haben noch keinen signifikanten Anstieg im Bereich der Diebstahlsdelikte, bei denen Brennholz entwendet worden ist“, sagt PI-Chef Mike Thull, weiß aber, dass es ein Stück weiter nördlich in NRW anders aussieht.