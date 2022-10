Energie : Was Brennholz in der Eifel zurzeit kostet

Über 200 Euro für einen Raummeter Nadelholz: Die Preise im Globus Baumarkt in Bitburg liegen zwar leicht unter dem aktuellen Durchschnitt, sind aber dennoch sehr hoch. Foto: Nils Straßel

Eifel Heizung aus, Kaminofen an: So wollen sich auch immer mehr Eifeler diesen Winter warm halten. Doch für so ein Feuer braucht man Brennholz. Wo gibt es das zu welchem Preis? Wie bereitet man sich für die Zukunft vor?