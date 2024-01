Landwirte auf der Straße Eisige Temperaturen, hitzige Stimmung: So liefen die Bauernproteste in der Eifel

Der große Protest-Tag der Bauern in der Eifel, im ganzen Land, er beginnt früh und bei eisiger Kälte. Für einige schon um 4.30 Uhr, auf dem Messegelände in Prüm: Die zentrale Kundgebung des Bauernverbands ist zwar erst für 10 Uhr in Bitburg geplant. Aber schon jetzt versammeln sich die ersten Landwirte in der Abteistadt. Offiziell soll von hier um 7.15 Uhr ein Konvoi Richtung Bitburg starten.