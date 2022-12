Häufiger als anderswo? : So oft wird in Eifel und Vulkaneifel betrunken gefahren

Auch in den beiden Eifelkreisen gehen der Polizei bei Kontrollen betrunkene Fahrer ins Netz. Foto: ADAC/ADAC, Markus Hannich

Bitburg/Daun/Gerolstein Alleine im Dienstgebiet der Bitburger Polizei sind in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1500 berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen wurden. In Daun und Gerolstein sieht es ähnlich aus. Wird in Eifel und Vulkaneifel häufiger betrunken gefahren als anderswo?