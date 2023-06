Zahlen stimmen wieder Eifel Tourismus brummt wieder – Fachkräfte dringend gesucht

Drei Jahre ächzte der Tourismus in der Eifel unter den Auflagen der Corona-Pandemie. Kaum kann alles wieder seinen gewohnten Gang gehen, stellt der Fachkräftemangel Wirte, Touristiker und Gastgeber vor die nächste Herausforderung. Ging es also eigentlich von einer Krise in die nächste? „Nein, dass geeignetes Personal fehlt, ist ein Problem, aber die Besucherzahlen stimmen wieder“, sagt Aloysius Söhngen, Aufsichtsratsvorsitzender der Eifel Tourismus GmbH, in einem Bilanzgespräch zum Jahr 2022.