Baustellen : Nach der Flut: Diese Reparaturarbeiten stehen an der Eifelstrecke zwischen Kyllburg und Gerolstein an

Nach der Flut: Diese Reparaturarbeiten stehen an der Eifelstrecke zwischen Kyllburg und Gerolstein an

Kyllburg/Gerolstein Die Flut vom Juli 2021 hat große Teile der Eifeleisenbahn zerstört. Diese Baustellen zwischen den Bahnhöfen Kyllburg, Gerolstein und Nettersheim beschäftigen die Bahn.

Nachdem die Teilstrecke zwischen Trier-Ehrang und Auw an der Kyll wieder in Betrieb genommen wurde, warten die Reisenden im weiteren Streckenverlauf bis Gerolstein und darüber hinaus weiter auf die Instandsetzung der Brücken, Gleise und Stellwerke. Doch es ist Bewegung feststellbar. „Im Frühjahr 2022 will die DB die Eifelstrecke in Rheinland-Pfalz bis Kyllburg befahrbar machen. Im Sommer folgt der Abschnitt nach Gerolstein, anschließend die Strecke nach Nettersheim“, so die Ankündigung in einer Pressemitteilung der DB AG.