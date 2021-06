Busverkehr : Eltern im Islek sorgen sich um die kleinen Bus-Fahrgäste

Bushaltestelle in Arzfeld. Foto: Fritz-Peter Linden

Waxweiler/Daleiden/Lützkampen Die Vertretungen von drei Kindergärten fordern Gurte in den Fahrzeugen. Am Donnerstag befasst sich der Kreistags-Ausschuss damit – und mit einem Antrag der SPD.

Drei Kindertagesstätten, eine Sorge: Die Beförderung der Kleinen per Bus. In Waxweiler, Daleiden und Lützkampen haben sich die Elternvertreter zusammengetan und verlangen jetzt gemeinsam, dass in den Fahrzeugen Gurte installiert werden.