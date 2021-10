Praxis geschlossen : Wohin in der Nacht? - Warum die ärztlichen Bereitschaftdienste in der Eifel oft geschlossen sind

Foto: TV/Sybille Schönhofen

Eifelkreis Seit Juni stehen Patienten außerhalb der normalen Sprechstundenzeiten oftmals im Regen, wenn sie versuchen, einen Arzt in den Bereitschaftspraxen in Bitburg und Prüm zu erreichen. Warum das so ist und wie ein Allgemeinmediziner aus Irrel dagegen angeht.