Zehn Jahre Ärger für Behörden Warum der „Prümer Taliban“ der Eifel nun wohl endgültig Lebewohl sagt

Lange nichts mehr gehört vom sogenannten Prümer Taliban. Ein wegen seines vorübergehenden Aufenthalts in der Abteistadt Prüm so bezeichneter afghanischer Asylbewerber war in der Vergangenheit mehrfach seiner Abschiebung entgangen, indem er kurz zuvor untergetaucht war. „Obwohl sich der junge Mann hier im Eifelkreis aufhalten muss, ist seine derzeitige Anschrift unbekannt“, teilte zuletzt im Dezember 2021 ein Sprecher der Bitburg-Prümer Kreisverwaltung mit. Die letzte bekannte Adresse des damals 24-Jährigen: Eine evangelische Gemeinde in der Hauptstadt Berlin hatte ihm Kirchenasyl gewährt.