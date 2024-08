Weidingen Warum ein Eifeler Wallfahrtsort im August zum Kunst-Mekka wird

Werke der Bildhauerin Inge Mahn kann man in Istanbul, Berlin, Washington, Stuttgart und in Helsinki sehen – oder in Weidingen in der Südeifel. In dem 170-Einwohner-Dorf eröffnet die Stiftung zur Förderung zeitgenössischer Kunst am Samstag, 3. August, ihre Sommerausstellung und widmet diese erneut der im vergangenen Jahr gestorbenen Künstlerin.