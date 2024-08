Einzelbewerber abgelehnt Niemand will Chef sein: Was passiert mit den „siegerlosen“ Gemeinden im Eifelkreis?

Es ist derzeit nicht einfach, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Das stellen nicht nur die Arbeitgeber in der Bau- oder Gesundheitsbranche fest. Auch in der Kommunalpolitik bleiben manche Stellen länger unbesetzt. Vor allem das Amt des Ortsbürgermeisters scheint mancherorts ziemlich unbeliebt zu sein. Im Eifelkreis gab es mehr als 100 Ortsgemeinden, in denen sich niemand zur Urwahl stellte (wir berichteten).