Keine Honorarkräfte mehr „Existenz wäre zu Ende gewesen“: Wie der Eifelkreis seine Musikschule retten will

Exklusiv | Bitburg-Prüm · Musikschulen dürfen künftig keine Honorarkräfte mehr einstellen. Das bedroht die Existenz der Kreismusikschule des Eifelkreises, an der rund 1000 Schüler lernen. Der Kreis will die Schließung verhindern und trifft eine deutliche Entscheidung. Warum ist diese Einrichtung eigentlich so wichtig?

06.03.2024 , 12:46 Uhr

Klare Worte: Herbert Fandel ist Leiter der Kreismusikschule Bitburg-Prüm. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Von Christian Thome Redaktion Eifel