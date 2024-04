Vor Kurzem eine Spur Nach Angriffen in der Eifel: Wo ist der Wolf vom vergangenen Jahr?

Es war der erste nachgewiesene Angriff eines Grauwolfs in der Eifel im vorigen Jahr. „GW 2547m“ tötete im Februar nahe Hersdorf in der Verbandsgemeinde (VG) Prüm ein Mufflon. Das Wildschaf gehörte zu den Nachkommen einer Herde, die in den 1950er Jahren vom AEG-Konzern dort angesiedelt worden war – für die Jagdfreunde.