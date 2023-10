Hochwasser, Corona, Blitzeinschlag – und Feuerwehrbesuch Nach mehreren Katastrophen - Wie es im Eifel-Zoo weitergeht

Der Eifel-Zoo von Familie Wallpott im Lünebacher Bierbachtal hat in den vergangenen Jahren etliche Kalamitäten und Katastrophen durchgestanden, von denen einige beinah fatal gewesen wären. Das gilt nicht nur für die Pandemie: Allein zwei Hochwasser richteten auf der Anlage riesige Schäden an, in den Sommern von 2018 und 2021.