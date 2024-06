Suche nach der Ursache Haushalte in der Eifel warteten zwei Wochen auf ihre Post

Die Nachricht in der vorvergangenen Woche dürfte bei Leonard Kubatzki in Schloßheck nur ein müdes Lächeln hervorgerufen haben: Da meldete auch unsere Zeitung, dass die Post jetzt per Bundestagsbeschluss für die Briefzustellung mehr Zeit erhalten soll. Wesentlicher Punkt der Gesetzesreform, die noch dem Bundesrat vorgelegt wird: 95 Prozent der Briefe müssen erst in drei Werktagen beim Empfänger ankommen. Bisher war die Post verpflichtet, das in zwei Tagen zu erledigen.