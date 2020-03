VGs, Kreisverwaltung und Jobcenter schließen die Türen : Eifeler Amtsstuben bleiben erreichbar, aber nicht persönlich

Bitburg-Prüm Die Verbandsgemeinden und die Kreiverwaltung Bitburg-Prüm haben ihre Verwaltungen für Publikumsverkehr geschlossen. Erreichbar bleiben sie aber per Telefon und E-Mail.

Der neue Reisepass ist da, die gelben Säcke aus, der Wohnsitz ist noch nicht um-, das Auto noch nicht angemeldet — aus den unterschiedlichsten Gründen müssen die Menschen zum Amt. In den nächsten Wochen aber wird das nicht mehr ohne weiteres möglich sein. Denn wegen des Ausbruchs des Corona-Virus schließen die Verwaltungen im Eifelkreis ihre Türen.

Das heißt nicht, dass in den Rathäusern und Amtsstubem nicht mehr gearbeitet wird. Die Büros sind weiterhin besetzt. Bürger aber dürfen erstmal nicht mehr hinein, oder nur noch nach Anmeldung.

So melden alle Eifeler Verbandsgemeinden samt ihrer Außenstellen sowie die Kreisverwaltung, dass die den Publikumsverkehr einschränken wollen. Das heißt: Persönliche Besuche bei den Behörden sollten abgesagt werden. Und Angelegenheiten mit den Beamten, sofern sie dringend sind, am Telefon oder per E-Mail geklärt werden.