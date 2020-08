Freizeit : Eifeler begeben sich auf den Urwaldpfad

Schalkenmehren (red) Die Ortsgruppe Schalkenmehren im Eifelverein bietet an Sonntag, 16. August, eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Wanderung über etwa 14 Kilometer mit 319 Höhenmetern im Hochwald an.

Die Strecke führt in einem Urwaldgebiet durch tief eingeschnittene Täler mit romantischen Wasserläufen und vorbei an mächtigen Quarzitfelsen. Beeindruckend sind das Steinerne Tor und die als „Zahnwurzel“ bezeichnete mächtige Felsformation, die zum Posterather Wacken gehört. Spektakulär ist am Ende der Rundwanderung der Abstieg ins Tal der Kleinen Dhron. Unterwegs ist Verpflegung aus dem Rucksack angesagt und Mund-/Nasenschutz sind mitzu führen. Nichtmitglieder und Gäste sind willkommen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Touristinfo Schalkenmehren oder am Parkplatz der Bescheider Mühle um 10.15 Uhr. Anmeldung bei Winfried Balzert unter Telefon 06596/961930.