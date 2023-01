Straßenbau und Tourismus : Campen mit Baggerblick? Sorge um Feriensaison

Bastian Tautges vom Campingplatz Heilhauser Mühle. Foto: Fritz-Peter Linden

Waxweiler/Manderscheid Zwei Fluten und eine Pandemie hat Familie Tautges vom Campingplatz und Landgasthof Heilhauser Mühle bei Waxweiler durchgestanden. Jetzt droht eine Großbaustelle direkt vor der Tür. Acht Monate lang. Aber es gibt Bewegung.

Wer gelegentlich von der Landesstraße 12 den Abzweig zur Heilhauser Mühle nimmt, kennt die Situation: Da fährt man lieber vorsichtig rein. Denn es geht steil nach unten. Die Kreisstraße 122 führt dort zur Brücke über die Prüm, zur dahinter gelegenen Ferienanlage von Familie Tautges und weiter nach Manderscheid.

Die Straße, sagt Waxweilers Ortsbürgermeister Manfred Groben, muss deswegen höher gelegt, die Abzweigung umgebaut werden. „Nach heutigem Planungsrecht ist das da gar nicht mehr zulässig.“

Das bedeutet aber eben auch: Baggern, Lärm, Erdbewegungen – denn dort muss ein Damm aufgeschüttet werden, auf dem die erneuerte Straße dann verlaufen soll. Alles direkt vor Campingplatz und Gasthaus.

Nach Fluten und Corona: „Uns geht langsam die Luft aus“

Juniorchef Bastian Tautges sieht die Notwendigkeit ebenfalls, ist aber dennoch alarmiert wegen der Pläne des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein: „Ich will das Ding nicht boykottieren“, sagt er. Aber er fürchtet eben auch eine Großbaustelle mitten in der Urlaubssaison, mit allen Beeinträchtigungen von Lärm bis versperrter Zufahrt. Immerhin seien dafür acht Monate vorgesehen. Seine Sorge: „Nach zwei Hochwassern und Corona geht uns langsam die Luft aus.“

Tatsächlich gehört die Heilhauser Mühle zu den Anlagen, die nicht nur unter der großen Flut vom Juli 2021 gelitten haben: Bereits im Juni 2018 richtet dort das damalige Hochwasser verheerende Schäden an (der TV berichtete). Flächen wurden zerstört, Campingwagen fortgerissen, Küche und Restaurant waren hinüber. Und dann musste man auch noch die Corona-Lockdowns verkraften.

Die Familie hat inzwischen vieles erneuert und in Schuss gebracht – und die Investitionen weitgehend alleine gestemmt. Aber jetzt? Das Bauvorhaben soll kommenden Monat ausgeschrieben werden. Tautges wurde vergangene Woche von Manfred Groben eingeladen, an einem Gespräch mit LBM-Vertretern in Bitburg teilzunehmen, um seine Sorgen dort vorzutragen.

Das tat er – und weist außerdem darauf hin, dass infolge der vorgesehenen Sperrungen – und Umleitungen – weitere Betriebe zu leiden hätten, darunter das Hotel am Schwimmbad und der Campingpark Eifel im Ort.

Parkchefin: „Absolute Katastrophe“

Dort erreichen wir Chefin Claudia Suringh: „Für Bastian ist es die absolute Katastrophe“, sagt sie. „Er kann ja die Gäste nicht in eine Großbaustelle anreisen lassen.“ Für ihren Park sei es „nicht ganz so dramatisch“. Allerdings habe sie im Vorjahr wegen drei Baustellen im Dorf ebenfalls gelitten: „Das war schon ein Riesenproblem.“ Und angesichts der jetzt geplanten Straßenarbeiten müsse sie alle ihre Vermarkter informieren – etwa wegen der Umleitung: „Die meisten unserer Gäste kommen über Belgien rein. Die fahren in Prüm ab. Und dann stehen sie vor der Baustelle. Da fängt der Urlaub super an.“

Außerdem habe ihr Park flutbedingt die Gastronomie noch nicht wieder öffnen können. Daher habe sie bisher ihre Gäste ins Hotel am Schwimmbad oder eben zu Familie Tautges geschickt. Wenn aber die Straße gesperrt sei, „dann müssen die alle einen Riesenumweg zur Heilhauser Mühle fahren. Oder mit dem Fahrrad auf dem Radweg. Das ist einfach alles nicht gut.“

Dass die Straße erneuert werde, „dafür habe ich ja auch Verständnis“, sagt Tautges. Aber seine Familie sei auf die Einnahmen der Saison 2023 angewiesen, „um unsere Verbindlichkeiten zu bedienen. Wir haben uns nach der Flut 2021 dazu entschlossen, beide Betriebe wieder aufzubauen und in die Zukunft zu investieren. Da es sich bei der Heilhauser Mühle um einen reinen Familienbetrieb handelt, tätigen wir dieses Investitionsvolumen nach und nach, um nicht in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten.“ So hat er es auch schriftlich gegenüber dem LBM dargelegt.

Die erste Flut: Schäden am Campingplatz Heilhauser Mühle im Juni 2018. Foto: Fritz-Peter Linden

Straßenbauer wollen neu planen

Tautges‘ Vorschlag: Er könnte die Saison 2023 etwa einen Monat früher beenden und danach keine Gäste mehr aufnehmen. Das wäre Mitte September. Dann hätte die Baufirma noch die Herbstmonate für die ersten Abschnitte.

Beim LBM verhallen die Sorgen nicht ungehört: „Wir werden uns da nicht bockig stellen“, sagt Josef Arens auf Anfrage unserer Zeitung. Tatsächlich sei man bereits dabei, einen Modus zu finden, „der beiden Parteien gerecht wird. Da kann man nicht einfach sagen: Augen zu und durch“.

Nur sei das eben nicht einfach: Beginne man mit den Arbeiten erst im September und nicht schon früher im Sommer, gerate man damit auf jeden Fall in die Hauptsaison 2024.

Derzeit überlege man deshalb, im ersten Abschnitt möglichst fern von der Campinganlage zu arbeiten, also an der Landesstraße. Die Kreisstraße könnte dann erst in Angriff genommen werden, wenn Tautges die Campingsaison im September beende.

Auch LBM-Chef Harald Enders zeigt Verständnis: Man könne da jetzt nicht rigoros vorgehen. Die Familie sei wirklich in den vergangenen Jahren stark gebeutelt gewesen. „Da sollten wir dann auch Sensibilität an den Tag legen“, ergänzt Arens.

Kurz: „Bevor wir da Nägel mit Köpfen machen, werden wir noch einmal einen Termin mit Herrn Tautges vereinbaren.“

Es wäre auch im Sinne des Ortsbürgermeisters von Waxweiler: „Es ist so viel weggebrochen in den letzten Jahren“, sagt Manfred Groben. „Da muss man froh sein um jeden Betrieb, der weiter existiert.“