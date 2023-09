Musik und Gesang Wo kennisch Lek aal Lieder sange: Kirchenchor feiert Jubiläum

Die Bilder zeigen Konzerte des Kirchenchors, gemeinsame Ausflüge und Aktionen, Proben und vor allem: den Spaß aller Beteiligten an der Sache. An sich hätte der Chor bereits im vergangenen Jahr seinen fünfzigsten Geburtstag feiern wollen, erzählt Irma Weinand. „Doch Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ein Teil der Jubiläumsparty habe mit einem Auftritt am 1. Juli im Maiisch-Saal in Olzheim bereits stattgefunden, nun bereiteten sich die insgesamt 37 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors auf die feierliche Messe in der Prümer Basilika vor, die sie gemeinsam mit ihren Sanges-Schwestern und -Brüdern des Kirchenchors Stadtkyll am Sonntag, dem 24. September, musikalisch gestalten werden.