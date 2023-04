Biersommeliere aus Bitburg Eifeler erklären, wieso Bier eigentlich ein Frauengetränk ist

Finales Argument: falsche Vorurteile. „Viele Männer glauben, weil sie Stubbis trinken, dass sie Bierexperten seien“, sagt Patrick Schäfer. Das sei jedoch oft nicht so. Denn Bier sei so viel mehr als das Pils, das in unserer Region dominiert. „Es gibt viele Bierstile, die wir hier nicht im Kopf haben“, erklärt der Sommelier. Und die seien teilweise bei den Frauen beliebter. Generell seien viele Stereotype jedoch komplett falsch. So biete er bei der Veranstaltung Anfang Mai auch ein dunkles Doppelbock-Bier mit neun Prozent Alkoholgehalt an. „Da denken viele: ‚Das trinkt doch keine Frau‘“, sagt der Sommelier. Falsch.