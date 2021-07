Völerverständigung : Gastfamilien für Austauschjahr in der Eifel gesucht

Gastfamilien für Austauschjahr in der Eifel gesucht

Bitburg-Prüm (red) Im Wahlkreis Bitburg werden Gastfamilien gesucht, die ab August/September 2022 einen der US-amerikanischen PPP-Stipendiaten für ein Schuljahr bei sich aufnehmen möchten. „Gastfamilien haben die Möglichkeit, ein Austauschjahr im eigenen Zuhause zu erleben“, sagt der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder, der für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) wirbt, das jungen Menschen mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA ermöglicht.

Und umgekehrt einem jungen Menschen aus einem anderen Land eine Erfahrung im Austausch in Deutschland bietet.

Interessierte können sich bei der für den Wahlkreis zuständigen Austauschorganisation Youth For Understanding melden: Telefonisch unter 040/ 2270020 oder per E-Mail an gastfamilienmeldung@yfu.de