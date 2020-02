Liberalen wollen europaweite Zusammenarbeit ausbauen : Eifeler FDP fragt nach Partnerschaften des Kreises

Foto: dpa/Patrick Pleul

Bitburg-Prüm Die FDP-Fraktion im Eifelkreis hat eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. Darin will sie wissen, warum der Kreis kaum Partnerschaften zu anderen Kommunen in der EU pflegt.