Es geht leider wieder los Gefahr für Bäume: Wie Waldbesitzer Borkenkäferbefall erkennen und was zu tun ist

„Der Käfer legt jetzt los“, sagt Alexander Wendlandt. Der Chef des Forstamts Prüm will, wie seine Kollegen an den anderen Forst-Standorten, warnen: Sobald die Tierchen ausschwärmen, wird es wieder gefährlich für die Wälder, speziell für die immer noch großen Fichtenbestände hier in der Eifel. Auch Lärchen und Tannen kann der Käfer befallen. Allerdings nur, wenn er sich über die Maßen vermehrt.