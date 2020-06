Kostenpflichtiger Inhalt: Schwimmen im Eifelkreis : Freibadfreunde aufgepasst, es geht wieder los!

Das Kyllburger Freibad muss erstmal zu bleiben. Zwar ist alles auf eine Öffnung vorbereitet, es fehlt aber an Mitarbeitern. Foto: TV/Josef Junk

Bitburg-Prüm Aber nicht überall, denn in Kyllburg würde man zwar gerne wieder öffnen, kann aber noch nicht.

Wenn das Wetter mitspielt, könnte es nun endlich mit der Freibadsaison in der Eifel so richtig losgehen. Doch Besserung des Wetters ist in Sicht und damit steigt die Hoffnung auf mehr oder weniger ausgelassenen Badespaß, denn an diesem Wochenende und auch in der kommenden Woche werden Temperaturen von über 20 Grad erwartet. Den ein oder anderen wird es wohl ins Freibad locken. Wegen der Corona-Hygienebestimmungen ist das aber gar nicht mal so einfach. Denn: Vielerorts haben die Verantwortlichen noch überlegt, ob und wie sie denn eigentlich öffnen können (der TV berichtete).

Vorreiter war das Waldfreibad Prüm, wo je 50 Badegäste für je zwei Stunden bereits seit vergangener Woche wieder schwimmen dürfen. Anfang dieser Woche folgte das Cascade-Freibad in Bitburg, mit je 265 Gästen im Drei-Schicht-Takt.

Auch in Kyllburg ist alles vorbereitet, öffnen kann das Freibad aber noch nicht. Josef Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land, erklärt die Situation: „Wir finden leider absolut keine Rettungsschwimmer. Es tut uns im Herzen weh, dass wir das Schwimmbad so schön hergerichtet haben und trotzdem nicht öffnen können.“ Wegen der Corona-Maßnahmen bräuchte man aktuell mehr Mitarbeiter, aber selbst in einer normalen Saison wäre es mit der aktuellen Personaldichte sehr schwierig.

Im AquaFun in Neuerburg ging es hingegen in dieser Woche schon los. 150 Schwimmer dürfen das Freibad gleichzeitig betreten. Dazu Moritz Petry, Bürgermeister der VG Südeifel: „Wir dürften auch mehr Menschen reinlassen, haben das aber erst mal bis zu den Sommerferien ein wenig begrenzt, um zu schauen, wie es so läuft.“ Danach könne man überlegen, ob man nicht doch mehr Gäste baden lasse. Einen „Schichtbetrieb“ wie in anderen Bädern gebe es in Neuerburg allerdings nicht.

In Körperich wird auch wieder gebadet. „In drei Schichten“, sagt Andreas Bongards, Schwimmmeister des Freibads. „Von Montag bis Sonntag können wir von 13 bis 18 Uhr etwa 100 bis 120 Besucher ins Bad lassen.“ Zusätzlich gebe es täglich noch eine frühe Schicht von 11 bis 12.30 Uhr, dienstags und donnerstags eine späte Schicht von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, allerdings nur für Erwachsene. Zur Früh- und Spätschicht ist darüber hinaus auch die Liegewiese gesperrt.

Das Freibad Echternacherbrück ist ebenfalls wieder geöffnet, Frühschwimmen kann man von 8.15 bis 10 Uhr, danach geht es von 11.30 bis um 19 Uhr weiter. Gleiches gilt für das Freibad Waxweiler, das von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende noch zwei Stunden früher öffnet.

Das Freibad in Bollendorf wird zum Wochenende ebenfalls wieder öffnen, „natürlich unter den Hygienebedingungen“, sagt Monika Richard, die das Schwimmbad beim Campingplatz Altschmiede betreibt. Die genauen Öffnungszeiten und die maximale Gästezahl stehen ihr zufolge noch nicht fest.